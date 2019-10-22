Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии

В Подмосковье выбрали «Студента года». Церемония прошла в Московском государственном областном университете в Мытищах. Свои награды получили победители в различных номинациях. Среди них — спортивная, интеллектуальная или, например, — «Лучший староста».

Среди участников — студенты вузов и ребята из учреждений среднего образования. Номинаций было множество: «Спорт», «Интеллект», отдельная — для тех, кто уже преуспел в будущей специальности — «Лучший профессионал».

Источник фото: телеканал «360»

Оценить успехи в рабочих профессиях помогает не только конкурс, но и целое движение — WorldSkills.

«Аргумент против профобразования, что маленькие зарплаты, неактуален в данный момент. Средне-специальное на рынке труда сейчас ценится выше по зарплате», — отметила сотрудник регионального центра WorldSkills Ольга Филипенко.

Источник фото: телеканал «360»

«Премия „Студент года“, „Российский союз молодежи“, „Ворлдскиллс“ — это все то, что объединяет студентов, помогает им расти в творческом и профессиональном плане», — отметил председатель областного отделения «Российского союза молодежи» Артем Репехов.

Источник фото: телеканал «360»

А вот лучшим студентом вуза Московской области стал победитель в спортивной номинации. Андрей Науман развеял миф, что спортсмены недостаточно прилежны и успешны в учебе. Он учится практически только на «отлично».

Источник фото: телеканал «360»

«У меня за четыре года только две четверки, все остальные — пятерки. Главное — чтобы было желание», — сказал победитель регионального конкурса «Студент года» Андрей Науман.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Андрей будет отстаивать честь не только вуза, но и всего региона на федеральном этапе «Студента года» в Ростове-на-Дону.