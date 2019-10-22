  • Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии

    22 октября 2019, 22:05

    Анастасия Максимовских, Мария Филиппова

    В Подмосковье выбрали «Студента года». Церемония прошла в Московском государственном областном университете в Мытищах. Свои награды получили победители в различных номинациях. Среди них — спортивная, интеллектуальная или, например, — «Лучший староста».
    Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии

    Среди участников — студенты вузов и ребята из учреждений среднего образования. Номинаций было множество: «Спорт», «Интеллект», отдельная — для тех, кто уже преуспел в будущей специальности — «Лучший профессионал».

    Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Оценить успехи в рабочих профессиях помогает не только конкурс, но и целое движение — WorldSkills.

    «Аргумент против профобразования, что маленькие зарплаты, неактуален в данный момент. Средне-специальное на рынке труда сейчас ценится выше по зарплате», — отметила сотрудник регионального центра WorldSkills Ольга Филипенко.

    Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Премия „Студент года“, „Российский союз молодежи“, „Ворлдскиллс“ — это все то, что объединяет студентов, помогает им расти в творческом и профессиональном плане», — отметил председатель областного отделения «Российского союза молодежи» Артем Репехов.

    Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    А вот лучшим студентом вуза Московской области стал победитель в спортивной номинации. Андрей Науман развеял миф, что спортсмены недостаточно прилежны и успешны в учебе. Он учится практически только на «отлично».

    Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «У меня за четыре года только две четверки, все остальные — пятерки. Главное — чтобы было желание», — сказал победитель регионального конкурса «Студент года» Андрей Науман.

    Лучший студент Подмосковья учится в Мытищах. Победителя конкурса наградили на торжественной церемонии | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Теперь Андрей будет отстаивать честь не только вуза, но и всего региона на федеральном этапе «Студента года» в Ростове-на-Дону.