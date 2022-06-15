В последнее время в России заговорили о том, что нужно перестроить систему высшего образования, ориентируясь не на Запад, а на лучшие практики советского времени. Новые вызовы создает уход с отечественного рынка многих иностранных компаний — происходит отток кадров, а значит, нужно как можно скорее готовить собственные, еще более квалифицированные.

О том, что меняется в системе образования и как достичь карьерного роста в сложившихся условиях, «360» рассказал один из участников Петербургского международного экономического форума — спецпредставитель президента по технологическому развитию, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков.

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Карьерные возможности

Несмотря на непростую обстановку в стране и мире, сейчас лучшее время для начала карьеры, время карьерных возможностей для молодежи, уверен Песков.

«Страна в ближайшие годы будет нуждаться в инженерах, программистах, биологах, тех, кто руками проектирует и создает сложные технологичные продукты», — добавил он.

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Потребность в качественных отечественных кадрах будет только нарастать, подчеркнул эксперт. Он призвал «смелее делать проекты». Самое важное — создавать уникальный продукт. Песков напомнил, что российские физики разработали гиперзвуковое оружие, которого нет больше ни у кого. Сфер, в которых страна выделяется среди остальных, должно быть пять и больше, убежден спецпредставитель президента.

«У всего есть позитивная сторона: русский человек лучше всего работает под давлением. Образование у нас лучше [, чем за границей], и я глубоко уверен, что мы покажем класс», — оптимистично добавил Дмитрий Песков.

Он напомнил, что «две трети земного шара нам никаких бойкотов не объявляли», доступ ко многим технологиям остался, несмотря на санкции.

Желающим достичь карьерных успехов Песков посоветовал получать глубокие знания минимум по двум отраслям и развивать стрессоустойчивость для того, чтобы «держать темп и развиваться вдолгую».

И, конечно, необходимо постоянно развиваться. Песков упомянул о платформе университетского технологического предпринимательства, где можно «формировать команды, смотреть на самые крутые темы и придумывать стартапы».

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Развитие высшего образования

Кризис также создает новые возможности для высшего образования, считает Дмитрий Песков. Самые востребованные предметы сейчас и в перспективе — математика, физика, биология и химия, а также программирование. Многое уже изменилось в последние годы — в первую очередь людей активнее готовят к будущей профессии еще в стенах вузов.

«Вы учитесь делать продукт, когда еще не выпустились. Сейчас можно выходить с готовым продуктом, когда у тебя уже есть свое резюме и ты уже авторитетный специалист», — заметил Песков.

Государство помогает желающим получить цифровую профессию, компенсируя до 50% стоимости обучения.

«У Минцифры есть „Цифровые профессии“. Заходишь на сайт, искусственный интеллект показывает по итогам теста, в какой профессии ты можешь быть успешным, и тебе компенсирует до 50% суммы. Даже если ты уже учился, ты можешь пойти в „Яндекс“, VK или „Сбер“», — рассказал специальный представитель президента.

По его мнению, важным направлением дальнейшего развития образования может стать «переупаковка» опыта СССР. От «пустых» форм Болонской системы можно отказаться, советская система — более гибкая и интересная, считает Песков. Он напомнил, что СССР пережил процесс сверхбыстрой подготовки кадров в 1930-х годах, когда были рабочие университеты и студент точно так же до второго-третьего курса учился в вузе, а потом продолжал карьеру на промышленном предприятии, с которым был договор.

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«Тогда появились школа Станиславского, ремесленное образование в Бауманке. Эти практики надо вытащить переупаковать — и параллельно, конечно, смотреть на то, что есть еще другое в мире», — добавил Песков.

Он заметил, что в результате таких реформ, «конечно, кое-что пострадает», но ни один из существующих вызовов «не является критичным».

«Система, которая сейчас создается министерством, предельно гибкая, она будет позволять развивать и новые форматы, и лучшее из советской практики», — считает Песков.

Первые шаги к профессии

Чтобы будущая карьера была успешной, определиться с профориентацией нужно как можно раньше, еще в детстве, убежден Песков.

«Важно, чтобы у ребенка была возможность посещать максимальное количество кружков, чтобы он мог найти себя. Чтобы это случилось, когда ему восемь, 10, 12 лет, а в дальнейшем он мог доопределиться и идти в одну или две глобальные специализации», — подчеркнул эксперт.

Говоря об онлайн-обучении школьников, Песков констатировал, что «как дополнительная форма, подстраховка, это хорошо, как исключительная — не очень».

«Онлайн-обучение полезно, если ребенок уехал, например, или, не дай бог, лег в клинику — так он сможет продолжать обучение по возможности. Но магия общения с учителем все равно никуда не уходит. Так что как базовая система — нет, как подстраховка — мы от нее никуда уже не денемся», — подытожил Песков.