Лингвисты рассказали, как правильно писать COVID-19

Лексикографы помимо COVID-19 внесли и неологизмы, такие, как «самоизоляция», «социальная дистанция» и аббревиатура WFH (work from home — «работа из дома»).

Илья Мищенко, переводчик, лингвист Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, сообщил, что на данный момент стоит придерживаться латинского написания болезни. Если использовать аббревиатуру на русском языке, то она изменится, так как ее будет необходимо перевести.

Эксперт сомневается, что болезнь можно будет называть «ковидом».

Сергей Кузнецов, советский и российский лингвист-русист, специалист в области семантики, морфологии, теории и практики лексикографии, основатель и глава Центра коммуникативных компетенций Центра экспертиз СПбГУ, наоборот же считает, что слово уже прошло стадию русификации, и писать его кириллицей допустимо. Речь идет именно об аббревиатуре — КОВИД-19.

Портал «Текст.ру» считает, что COVID-19 правильнее писать латиницей.