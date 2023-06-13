Образование 13 июня 2023, 17:56 Лингвист Плотникова-Паттемор рекомендовала смотреть фильмы на английском раз в неделю для лучшего изучения языка

Читать 360tv в

Лингвист из НИТУ МИСИС и Университета Барселоны пришли к выводу, что просмотр сериалов на английском раз в неделю наиболее эффективен при изучении языка. Об этом «Газете.ru» рассказала автор исследования, доцент кафедры иностранных языков и коммуникативных технологий Университета МИСИС Анастасия Плотникова-Паттемор.

По ее словам в эксперименте приняли участие почти 100 человек. Их поделили на несколько групп, каждая из которых смотрела шоу на английском языке с разной периодичностью. Лучшие результаты показали студенты, которые смотрели эпизод с субтитрами раз в неделю.

Реклама

«Несмотря на то, что „запойный“ просмотр сериалов является приятным повседневным занятием для многих зрителей, тем, кто с их помощью изучает иностранный язык, было бы целесообразно разнести свои сеансы по времени для достижения лучших результатов», — подчеркнула Анастасия Плотникова-Паттемор.

Авторы: