Лингвист Белан рассказала, как правильно смотреть фильмы с субтитрами

Лингвист Диана Белан дала рекомендации по просмотру фильмов с субтитрами, передала «Вечерняя москва».

Она рассказала, что тем, у кого невысокий уровень владения языком, нужно начинать с русских субтитров. При этом нужно внимательно слушать речь персонажей и сравнивать с переводом. Новые слова лучше всего записывать, а фрагменты сними можно пересмотреть несколько раз.

Если вы понимаете хотя бы половину услышанного, можно включать английские субтитры. Незнакомые слова стоит переводить при помощи словаря.

Если вы можете понять большую часть речи, то начинайте смотреть фильм вообще без субтитров. Незнакомые слова следует продолжать записывать и переводить.

Ранее Мария Ровинская рассказала, что использование эмодзи никак не связано с уровнем грамотности и не мешает нормальному владению языком. Она подчеркнула, что язык должен быть удобен для его носителей, а не для лингвистов, филологов и учителей. Эмодзи позволяют быстрее выражать свои мысли и делают речь более гибкой, заключила Ровинская.