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    18 октября 2021, 10:33

    Лимит цен на обучение в вузах предложили ввести в РФ

    Депутаты Власов и Сипягин предложили установить предельно допустимую стоимость обучения в вузах

    Полина Гребенщикова

    Депутаты Госдумы Владимир Сипягин и Василий Власов предложили установить предельно допустимую стоимость обучения в российских вузах. Об этом написал RT.

    Депутаты отметили, что в Москве годовая стоимость обучения может достигать 0,5 миллиона рублей, что в 20-30 раз превышает прожиточный минимум. Схожая ситуация складывается и в регионах.

    Депутаты предложили установить потолок цен на обучение в вузах в размере восьми прожиточных минимумов. Они считают, что это повысит доступность образования.