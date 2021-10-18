Лимит цен на обучение в вузах предложили ввести в РФ

Депутаты Госдумы Владимир Сипягин и Василий Власов предложили установить предельно допустимую стоимость обучения в российских вузах. Об этом написал RT.

Депутаты отметили, что в Москве годовая стоимость обучения может достигать 0,5 миллиона рублей, что в 20-30 раз превышает прожиточный минимум. Схожая ситуация складывается и в регионах.

Депутаты предложили установить потолок цен на обучение в вузах в размере восьми прожиточных минимумов. Они считают, что это повысит доступность образования.