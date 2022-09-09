Лидерство гуманитарного профиля среди учеников оценили в Минпросвещения РФ | 360°

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Лидерство гуманитарного профиля среди учеников оценили в Минпросвещения РФ

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В Минпросвещении РФ рассказали, что чаще всего российские школьники выбирают гуманитарный профиль обучения. Об этом написало издание «Абзац».

На втором месте находится математический профиль, на третьем — естественно-научный. Далее идут технологический и социально-экономический профили.

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Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко сообщила, что лидерство гуманитарного профиля объясняется выбором не самих детей, а их родителей.

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«Родители сегодняшних школьников — преимущественно гуманитарии. Это люди, которые заканчивали школу в 1990-х и 2000-х годах, когда у нас производственная экономика „схлопнулась“ и началась переориентация на сервисную экономику. Тогда нынешние родители выбирали гуманитарное образование: выбирали среди юристов, экономистов и менеджеров <…>», — сказала она.

Предпочтение детьми гуманитарных наук может привести к возникновению в стране дефицита «технарей», добавила Кравченко.

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