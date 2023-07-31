Образование 31 июля 2023, 15:50 Льгота для участников СВО помогла поступить в вузы 7 тысячам человек Минобрнауки: 7 тысяч человек поступили в вузы России за счет льготы для участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вузы России зачислили порядка семи тысяч человек по льготе для участников специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, на это указал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

По его словам, в ходе подачи документов ведомство увидело большой интерес этой категории абитуриентов. Они подали свыше девяти тысяч заявлений.

Реклама

«В приоритетную волну зачислено ближе к семи тысячам тех, кто имел на это право», — рассказал Афанасьев.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые сдавали проводимые вузами самостоятельно экзамены, и о тех, кто поступал без вступительных испытаний.

Участники спецоперации и их дети могут получить высшее образование в России, использовав специальную квоту. Подобные льготы полагаются людям с тремя орденами Мужества и детям героев России. Им предоставили возможность учится на бюджетном отделении на программах специалитета и бакалавриата.

Специально выделенная квота не должна превышать 10% от всех мест в высшем учебном заведении.