31 июля 2023, 15:50
Льгота для участников СВО помогла поступить в вузы 7 тысячам человек
Минобрнауки: 7 тысяч человек поступили в вузы России за счет льготы для участников СВО
Вузы России зачислили порядка семи тысяч человек по льготе для участников специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, на это указал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
По его словам, в ходе подачи документов ведомство увидело большой интерес этой категории абитуриентов. Они подали свыше девяти тысяч заявлений.
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«В приоритетную волну зачислено ближе к семи тысячам тех, кто имел на это право», — рассказал Афанасьев.
Он уточнил, что речь идет о людях, которые сдавали проводимые вузами самостоятельно экзамены, и о тех, кто поступал без вступительных испытаний.
Участники спецоперации и их дети могут получить высшее образование в России, использовав специальную квоту. Подобные льготы полагаются людям с тремя орденами Мужества и детям героев России. Им предоставили возможность учится на бюджетном отделении на программах специалитета и бакалавриата.
Специально выделенная квота не должна превышать 10% от всех мест в высшем учебном заведении.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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