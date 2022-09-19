Лекции об искусственном интеллекте пройдут в одной из лучших школ Подмосковья | 360°

Образование 19 сентября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

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Viber Лекции об искусственном интеллекте пройдут в одной из лучших школ Подмосковья Лекции на тему искусственного интеллекта пройдут в школе № 15 в Электростали Freepik

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Открытые лекции на тему «Искусственный интеллект и его применение» пройдут в школе № 15 в Электростали. Это учебное заведение по итогам 2021-2022 учебного года вошло в топ-20 лучших школ Подмосковья. Занятия там проведут представители конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Уже несколько лет на базе школы № 15 летом проходит «Летняя математическая школа», в рамках которой IT-специалисты проводят образовательные лекции. Спонсором этого проекта является выпускник школы, председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц. Он также помогает проводить и такие мероприятия, как «Хочу в Физтех», «Прокачай свой ресурс», «Лабиринты выбора».

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Я очень горжусь результатами родной школы, которых удалось достичь в том числе благодаря тем проектам, которые мы делаем совместно со школой. Популярность и заинтересованность ребят и их родителей в этих проектах говорят об очень большом потенциале. Уверен, что лекции от представителей такого популярного всероссийского конкурса помогут ребятам определиться с выбором своей будущей профессии и сориентировать в направлениях обучения. Сегодня информационные технологии — это не просто будущее, это уже настоящее, которое мы должны строить своими руками Борис Любошиц.

Основная цель лекций — повысить заинтересованность талантливых учеников к углубленному изучению предмета, а также помочь разобраться в том, что кажется далеко не простым.

«Для меня очень важно, что современные технологии вносят новые обычаи в школьную жизнь. Увлекательные проекты, работа над новыми темами, поддержка педагогов, родителей, выпускников — секрет достижений нашей школы. На протяжении пяти лет, по оценке независимых экспертов, школа входит в топ-100 лучших школ Подмосковья, поднимаясь все выше в рейтинговой таблице», — заключила директор школы № 15 Елена Соколова.

Лекции и встречи с учениками от представителей конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» посвятят таким темам, как образование в IT, этика ИИ и другие.

«Важно еще на этапе школьного образования рассказывать, какие современные цифровые профессии существуют, кем можно работать в IT-сфере и почему важно изучать технологии, а не бояться их. У нас много талантливых школьников, о чем свидетельствуют результаты международных олимпиад по физике, информатике и другим дисциплинам. Но в таком возрасте мало у кого есть понимание, чему учиться на практике, чтобы стать востребованным IT-специалистом, в каких конкурсах участвовать и какие есть профессиональные возможности в IT уже в старшей школе», — отметил член Общественной палаты РФ, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

Лекции состоятся в октябре-ноябре 2022 года.

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