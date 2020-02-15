    15 февраля 2020, 16:04

    Лектор ВШЭ выматерился во время лекции. И это не Гусейнов

    Дарья Морозова

    В интернет был выложен ролик с аудиосообщениями с занятий на военной кафедре Высшей школы экономики. На них слышно, что лектор матерится и допускает гомофобные высказывания. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали! Не вот этими гермафродитами и ********* [геями], да… Как ********* [геи] называются? Геи, ***** [блин]!», — говорит лектор.

    Предположительно, голос принадлежит начальнику Военного учебного центра университета Владимиру Коргутову.

    Пресс-служба ВШЭ пообещала провести проверку этого инцидента.

    «Если факт неподобающего поведения будет установлен, это повлечет за собой дисциплинарное взыскание», — сообщил представить пресс-службы.

    Ранее преподаватель гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал пост в Facebook, в котором назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Позже он пояснил, что сам язык на самом деле прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

    После этого руководство ВШЭ запретило студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза.