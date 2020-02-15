Лектор ВШЭ выматерился во время лекции. И это не Гусейнов

«Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали! Не вот этими гермафродитами и ********* [геями], да… Как ********* [геи] называются? Геи, ***** [блин]!», — говорит лектор.

Предположительно, голос принадлежит начальнику Военного учебного центра университета Владимиру Коргутову.

Пресс-служба ВШЭ пообещала провести проверку этого инцидента.

«Если факт неподобающего поведения будет установлен, это повлечет за собой дисциплинарное взыскание», — сообщил представить пресс-службы.

Ранее преподаватель гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал пост в Facebook, в котором назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Позже он пояснил, что сам язык на самом деле прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

После этого руководство ВШЭ запретило студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза.