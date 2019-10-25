Лауреатами архитектурного конкурса Build School Project стали шесть подмосковных проектов

На 3-м конкурсе Build School Project, который прошел в рамках международной выставки «Build School», Образовательный центр гуманитарных наук в г. о. Одинцово получил серебро за лучший проект. Также наград удостоились и другие разработки из Подмосковья. Так, бронзу «взяли» проект школы Wunderpark International School и пристройка к музыкальной школе «Пионерия» в Балашихе.

«В этом году объекты образования в Московской области собрали целых шесть наград международного конкурса Build School Project 2019, который ежегодно проводится Союзом архитекторов России с целью воплощения в жизнь лучших архитектурных проектов дошкольных и школьных зданий и внедрения современных строительных технологий», — отметил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

«Идеи современной школы, безусловно, влияют на пространственную организацию зданий и их облик. Московская область уделяет пристальное внимание проектированию объектов образования, рациональным и эффективным планировкам, качественной проработке объемно-композиционных и фасадных решений. Мы рады, что компетентное жюри оценило нашу работу и сразу несколько подмосковных объектов получили почетные награды конкурса», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В номинации «Лучший объект нового строительства. Проекты» серебряного диплома удостоился разработанный архитектурным бюро «Студия 44» Образовательный центр гуманитарных наук (Областная гимназия им. Е.М. Примакова) в г. о. Одинцово — уникальный проект со сложной пространственной организацией, объединяющей функциональные блоки школы вокруг центрального крытого атриума — библиотеки, зала собраний и рекреации.

Бронзовый диплом получила Международная школа Wunderpark в г. о. Истра (авторы — бюро ARCHSTRUKTURA), обязанная своей выразительной формой особенностям участка, на котором в ходе строительства были обнаружены ценные археологические находки.

В номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации. Проекты» серебро получила пристройка к детской музыкально-хоровой школе «Пионерия» им. Г. А. Струве на 500 мест, разработанная ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» в г. о. Балашиха.

В разделе реализованных объектов бронзовый диплом в номинации «Лучший объект нового строительства. Реализации» получила школа на 275 мест в Домодедове. Она разрабатывалась бюро ASADOV совместно с Мособлархитектурой с расчетом на повторную привязку проекта. Ключевым элементом внутренней организации здания стал небольшой амфитеатр в зоне главного входа, совмещенный с центральной лестницей и образовавший популярное место для отдыха и общения.

Кроме того, диплом «За создание необычной рациональной формы детского учреждения в условиях окружающего ландшафта» вручили круглому детскому саду на 170 мест в Одинцове (бюро «АРС-СТ»). «За чистоту и лаконизм архитектурно-планировочного и колористического решения» еще один диплом получила школа на 550 мест в г. о. Красногорск (бюро «Арктика-СВ-Проект»).

Также награду — серебряный диплом в номинации «Лучшее решение интерьеров и элементов здания», получил еще один проект в Московской области — это игровая площадка «Домики на дереве» в комплексе МЕГА Химки, спроектированная бюро «Александр Фронтов и Архитекторы».

3-й Конкурс Build School Project прошел в рамках международной выставки «Build School». Конкурс призван привлечь внимание к проектированию объектов образования и распространению лучших практик на территории РФ. В жюри вошли ведущие российские архитекторы А. Кузьмина, А. Гнездилов, В. Плоткин, О. Бумагина, победители первого смотра-конкурса Build School Project 2017 — латвийское бюро SIA «8 A.M.» и другие. Организаторами конкурса выступили Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.