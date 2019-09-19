Квартира рядом с любимой работой. Молодая учительница из Одинцова купит жилье благодаря соципотеке

В Московской области вручили 21 свидетельство по программе «Социальная ипотека» педагогам и воспитателям. Среди участников программы учитель русского языка из Одинцова. С молодым специалистом пообщался корреспондент «360».

Более 20 свидетельств о соципотеке вручили воспитателям и учителям в Красногорске Подробнее

Юлии Белоусовой нет еще и 30 лет, но она уже молодой и успешный специалист, а главное, мать двоих детей. Девушка приехала издалека и уже пять лет преподает русский язык и литературы. Кстати, по первому образованию Юлия журналист. Работу в редакции сменила на живое общение с детьми.

А теперь Юлия еще и местная звезда. Она выиграла профессиональный конкурс. И как лучший молодой педагог в Одинцове получила сертификат на покупку жилья.

«Сам процесс, сам конкурс был достаточно волнительным, тревожным. Все-таки в душе теплилась надежда на получение именно этой формы поддержки. И если говорить обо мне, то были сомнения. Почему? Потому что, так как я была в декретном отпуске, думала, что не получится пройти по основным требованиям», — поделилась она.

Источник фото: телеканал «360»

По программе «Социальная ипотека» квартиру для Юлии покупает правительство, а ей остается только выплатить процент по ипотечному кредиту. Получить льготы могут и воспитатели детских садов, а также тренеры и врачи.

«С 2016 года было выдано более 1,5 тысячи сертификатов. Причем, когда программа начиналась в 2016 году, учителям выдавалось 50 сертификатов, в этом году их уже 90. А в следующем году будет 110», — рассказала Инна Федотова, министр жилищной политики Московской области.

Сейчас Юлия с супругом выбирают квартиру. Присматривают жилплощадь на четверых. Из Одинцова уезжать не планируют. Хотят поселиться рядом со школой. А программа поддержки молодых специалистов продолжится и в следующем году. Количество участников планируют увеличить.