Квадрокоптеры, 3D-принтеры и шлемы VR. Три центра «Точка роста» открылись в Богородском округе

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» появились в трех образовательных учреждениях Богородского городского округа. Упор в этих учреждениях идет на востребованные инженерные и технические специальности. Теперь местные школьники всерьез заняты, например, созданием роботов для отправки на луну. Как происходит процесс обучения — расскажет телеканал «360».

Центры цифрового образования «Точки роста» открылись в трех школах Богородского городского округа: 45, 26 и 83. В Ямкинской 45-й обучается 574 человека. Многие из детей для получения дополнительного образования ездят в соседние города. Арсений, например, увлекается 3D-моделированием и роботехникой. Сегодня он создает робота для отправки на луну. Открытие цифрового центра в его школе позволит ему заниматься любимым делом недалеко от дома.

Источник фото: телеканал «360»

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В школах, которые участвуют в проекте, откроются секции и кружки по 3D-моделированию, робототехнике, технологии виртуальной реальности. Центры будут оснащены квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и другим оборудованием. Чтобы работать здесь педагоги уже прошли специальную подготовку и курсы повышения квалификации. Цель этого проекта — дать качественное образование с использованием современной техники жителям сельской местности.

«Во-первых, это техническое развитие. Здесь мы видели много зон, в которых можно работать. Это и развитие в области технологий. Тут же применяются и современные информационные технологии, тут же можно заниматься и моделированием. Также будет развиваться и гуманитарная область», — сказала заместитель начальника управления образования БГО Эльмира Шумовская.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня образовательные центры начали работу в 2049 школах страны и 50 ее субъектах. В Богородском округе они появятся еще в трех школах.