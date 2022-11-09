Курс по начальной военной подготовке появится в школах России со следующего учебного года | 360°

Важное 09 ноября 2022, 12:09 Курс по начальной военной подготовке появится в школах России со следующего учебного года Министр Кравцов: со следующего учебного года в школах введут начальную военную подготовку РИА «Новости»

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Курс по начальной военной подготовке (НВП) введут в российских школах начиная со следующего учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

О появлении нового предмета в школах глава Минпросвещения рассказал после заседания почетного жюри просветительской премии «Знание», сообщил ТАСС.

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«Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», — уточнил Кравцов.

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Накануне «Известия» сообщили, что Минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. Издание при этом сослалось на письмо замминистра обороны Валерия Герасимова руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.

По мнению Герасимова, НВП нужно преподавать в течение последних двух лет обучения и выделить на нее не менее 140 часов в учебный год.

В конце октября Минпросвещения выступило с предложением расширить курс ОБЖ для старшеклассников, включив в него военную и медицинскую подготовку. В ведомстве посчитали, что предмет можно трансформировать с помощью двух модулей. Первый назвали «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», а второй — «Элементы начальной военной подготовки».