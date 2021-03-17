Курс «Основы взрослой жизни» для старшеклассников предложили ввести в РФ

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести для учеников старших классов курс «Основы взрослой жизни». Об этом сообщил RT.

«Выпускник школы должен обладать не только качественными знаниями, но одновременно ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений. Этим вопросам целесообразно обучать старшеклассников в рамках школьной программы», — заметила Маркс.

Исследования показали, что у школьников есть запрос на обучение «взрослым» жизненным навыкам. Этим и объясняется предложенная программа «Основы взрослой жизни». В ее рамках учащиеся 10-11 классов получат базовые знания по вышеперечисленным вопросам.