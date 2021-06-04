Курчатовский лицей откроется в Петербурге в 2024 году

«Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования» откроется в Санкт-Петербурге в 2024 году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Образовательное учреждение включит курчатовские классы и курчатовскую школу для 10-11 классов.

«Курчатовские классы — это часть нашей большой программы по предпрофессиональному образованию для старшеклассников. Мы планируем создать не только курчатовские классы и вводить большую линейку программ дополнительного образования, но и отдельно планируем создать Курчатовский лицей», — рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Сейчас для этого проекта подбирают подходящую площадку. В учебное заведение будут принимать учащихся, нацеленных на получение естественнонаучного образования. Лицей откроется к 2024 году и вместит около тысячи учеников.