Кто самый умный и душевный? Школьники выберут «Любимого учителя» в Подмосковье

1 октября начался первый этап конкурса «Любимый учитель». Принять в нем участие может любой педагог. Победителей в нем определят дети в ходе интерактивного голосования за своего любимого учителя. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Областной конкурс «Любимый учитель» проходит второй год подряд. В 2018 году в интерактивном этапе конкурса, который прошел на школьном портале Московской области, приняли участие более 15 тысяч школьников. Победительницей стала Алена Борова, учитель начальных классов из городского округа Мытищи.

«В этом году мы учли пожелания детей и немного изменили правила конкурса. Теперь интерактивное голосование за любимого учителя будет проходить на школьном, а не на областном, чтобы каждый школьник смог отдать голос именно за своего любимого учителя», — сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Также Мишонова подчеркнула, что основная задача проводимого конкурса — привлечение внимания общественности к опыту педагогов, которым удалось завоевать любовь учеников и доверие родителей.

«Душевность в работе, к сожалению, не отразить ни в каких отчетах. Наша задача с помощью этого конкурса рассказать общественности о сотнях педагогов, которые любят детей и делают больше, чем предполагают их служебные обязанности: интересуются судьбами своих учеников, знают, что происходит в их семьях, готовы поддержать ребенка в трудную минуту», — поделилась Мишонова.

Итоги конкурса подведут 15 декабря.