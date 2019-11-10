Кто ответит за буллинг?

Кто виноват в травле? Действительно ли это частое явление в школах? Как избежать буллинга? В программе «Круг проблем» эту тему обсудит ведущая Ксения Присечина с Юрием Уробушкиным, Ларисой Ножичкиной, Ириной Хватовой, Сергеем Пестовым и Владиславом Красинским.

Мнения экспертов разделились. Одни уверены, что в буллинге отчасти виноват ребенок, который хочет самоутвердиться. Чтобы избежать этого, в школах необходимо формировать ценности и гуманизировать образовательную среду. Другие считают, что подобное поведение идет из семьи, в которой не хватает компетентности и психологического образования самих родителей.