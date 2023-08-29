Образование 29 августа 2023, 00:12 Крымский мост появился на учебнике истории благодаря Путину Путин попросил внести в новый учебник истории главу про Крымский мост РИА «Новости»

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Владимир Путин попросил добавить информацию про Крымский мост в новый учебник истории для старшей школы. Об этом рассказал один из авторов пособия, журналист и писатель Армен Гаспарян в интервью РИА «Новости».

Гаспарян готовил раздел, касающийся событий 1999–2014 годов. В первой версии учебника не было упоминаний Крымского моста, так как он заканчивался присоединением Крыма к России.

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«Учебник вышел, а потом президент спросил: „Там есть Крымский мост?“ — „Нет, мы завершили на возвращении Крыма“. И президент говорит: „Ну это очень странно. По памяти разве много вы таких эпизодов родной истории за 100 лет можете назвать?“» — рассказал журналист.

В новой версии учебника Крымский мост был не только упомянут в его тексте, но и попал на его обложку.

Ранее стало известно, что в единый государственный экзамен по истории в 2024 году включили задания связанные со специальной военной операцией России на Украине.