29 августа 2023, 00:12
Крымский мост появился на учебнике истории благодаря Путину
Путин попросил внести в новый учебник истории главу про Крымский мост
Владимир Путин попросил добавить информацию про Крымский мост в новый учебник истории для старшей школы. Об этом рассказал один из авторов пособия, журналист и писатель Армен Гаспарян в интервью РИА «Новости».
Гаспарян готовил раздел, касающийся событий 1999–2014 годов. В первой версии учебника не было упоминаний Крымского моста, так как он заканчивался присоединением Крыма к России.
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«Учебник вышел, а потом президент спросил: „Там есть Крымский мост?“ — „Нет, мы завершили на возвращении Крыма“. И президент говорит: „Ну это очень странно. По памяти разве много вы таких эпизодов родной истории за 100 лет можете назвать?“» — рассказал журналист.
В новой версии учебника Крымский мост был не только упомянут в его тексте, но и попал на его обложку.
Ранее стало известно, что в единый государственный экзамен по истории в 2024 году включили задания связанные со специальной военной операцией России на Украине.
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