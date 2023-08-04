04 августа 2023, 10:29
Крупнейший в России автомобильно-дорожный колледж откроют в Москве
Ракова: новый автомобильно-дорожный колледж в Москве будет выпускать 1,5 тысячи мастеров
Крупнейший в России многофункциональный учебный комплекс, который будет заниматься подготовкой профессиональных кадров для транспортной отрасли города, откроют в сентябре. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Он появится на базе Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева и будет выпускать около 1,5 тысячи квалифицированных молодых специалистов.
В колледже создана база для всестороннего развития и обучения: восемь учебных корпусов, 20 производственных площадок для отработки практических навыков, модернизированных и оснащенных в соответствии со всеми современными требованиями отрасли. Новый колледж откроет свои двери 1 сентября.
Анастасия Ракова
Учебный год начнется с открытия лаборатории по ремонту и обслуживанию электромобилей. Здесь студенты смогут проводить диагностику и чинить электродвигатели. Кроме того, они смогут посещать шиномонтажную мастерскую и специальный покрасочный цех.
Более 160 работодателей-партнеров предложат обучающимся возможность проходить практику в крупнейших автомобильных компаниях Москвы. Студенты смогут совмещать работу и учебу.
Передавать свои знания и навыки будущим специалистам будут более 200 преподавателей и мастеров. Среди направлений обучения — техобслуживание и ремонт автомобилей, строительство и эксплуатация дорог, информационные системы и многие другие.
Приемная кампания завершится 15 августа. Абитуриенты уже подали в Москве более 135 тысяч заявлений на поступление в колледжи. За пять недель их количество превысило контрольные цифры приема почти в 5,5 раза.
Вузы
Школьники
Образование
Москва 2023
Анастасия Ракова
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