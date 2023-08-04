Образование 04 августа 2023, 10:29 Крупнейший в России автомобильно-дорожный колледж откроют в Москве Ракова: новый автомобильно-дорожный колледж в Москве будет выпускать 1,5 тысячи мастеров Сайт мэра и правительства Москвы

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Крупнейший в России многофункциональный учебный комплекс, который будет заниматься подготовкой профессиональных кадров для транспортной отрасли города, откроют в сентябре. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он появится на базе Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева и будет выпускать около 1,5 тысячи квалифицированных молодых специалистов.

В колледже создана база для всестороннего развития и обучения: восемь учебных корпусов, 20 производственных площадок для отработки практических навыков, модернизированных и оснащенных в соответствии со всеми современными требованиями отрасли. Новый колледж откроет свои двери 1 сентября. Анастасия Ракова

Учебный год начнется с открытия лаборатории по ремонту и обслуживанию электромобилей. Здесь студенты смогут проводить диагностику и чинить электродвигатели. Кроме того, они смогут посещать шиномонтажную мастерскую и специальный покрасочный цех.

Более 160 работодателей-партнеров предложат обучающимся возможность проходить практику в крупнейших автомобильных компаниях Москвы. Студенты смогут совмещать работу и учебу.

Передавать свои знания и навыки будущим специалистам будут более 200 преподавателей и мастеров. Среди направлений обучения — техобслуживание и ремонт автомобилей, строительство и эксплуатация дорог, информационные системы и многие другие.

Приемная кампания завершится 15 августа. Абитуриенты уже подали в Москве более 135 тысяч заявлений на поступление в колледжи. За пять недель их количество превысило контрольные цифры приема почти в 5,5 раза.