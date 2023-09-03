03 сентября 2023, 18:06
Критерии рейтинга вузов разработали в России
Минобрнауки и Минтруд разработали критерии рейтинга российских вузов
Министерство труда совместно с Минобрнауки разработали основные принципы формирования российского рейтинга отечественных высших учебных заведений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
В рейтинге учтут уровень заработных плат для выпускников и востребованность на рынке труда.
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«Разработали главные подходы к формированию рейтинга российских вузов по таким критериям, как уровень трудоустройства выпускников, уровень их заработной платы и востребованность на рынке труда», — отметили в ведомстве.
В Минобрнауки напомнили, что президент России Владимир Путин по итогам международного экономического форума в Санкт-Петербурге поручил кабмину сформировать рейтинг образовательных организаций в стране с оценкой их эффективности.
Ранее стало известно, что вузы в России получат автономию в применении шкалы оценки знаний студентов.
Вузы
Россия
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