Критерии для приема олимпиадников в ведущие вузы могут изменить в России

В ближайшее время могут измениться критерии для приема в ведущие вузы страны победителей школьных олимпиад. Количество таких студентов может сократиться.

Об этом сообщил глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Такое заявление он сделал во время заседания оргкомитета по проведению многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которое прошло в Туле. Его слова процитировал «Интерфакс».

«Мы задумались над тем, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов. Это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого (по уровню знаний — прим. ред.) абитуриента», — пояснил он.

Фальков отметил, что в этом году в ведущие вузы страны не смогли поступить абитуриенты, которые набрали по ЕГЭ «большие, я бы сказал предельные» баллы. Он подчеркнул, что в 20 крупных высших учебных заведениях бюджетных мест было гораздо меньше, чем тех, которые выделены для олимпиадников. Из-за этого ректорам пришлось зачислять некоторых студентов за счет средств вузов.

По мнению министра, олимпиады, которые организуют вузы, необходимо сделать еще более престижными.

Очевидно, с осторожностью, надо посмотреть на их количество, чтобы повысить их качество. Эти интеллектуальные состязания должны стать еще более престижными Валерий Фальков.

Он напомнил, что ежегодно в различных олимпиадах от школ и вузов участвуют более 2,5 миллиона человек. По мнению Фалькова, нужно вовлекать детей к участию в них как можно раньше — не с седьмого класса, как принято сейчас, а с начальной школы.