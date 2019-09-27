Креативный подход на уроках литературы и иностранного языка

Молодой учитель из Подмосковья зажигает сердца детей любовью к литературе и как Данко ведет за собой. Об особом подходе к каждому ученику и любви к профессии — в новом выпуске программы «Час Учителя».

В программе «Час учителя» на «360» Евгений Кунаев, учитель немецкого языка и литературы Видновской гимназии, рассказал, что важно для того, чтобы школьники могли не просто читать классические книги на иностранном языке, но и общаться со своими сверстниками из-за рубежа. Необходимо учить детей не закоснелым формам речи, а современному языку.