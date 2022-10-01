Кравцов заявил, что от среднего профобразования зависит развитие России | 360°

Образование 01 октября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber Кравцов заявил, что от среднего профобразования зависит развитие России Министр просвещения РФ Кравцов: без рабочих специальностей не будет промышленности РИА «Новости»

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Среднее профессиональное образование влияет на развитие российской экономики, малого и среднего бизнеса. Без рабочих специальностей остановится и производство, и промышленность, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с призерами Всероссийского конкурса «Мастер года» в Екатеринбурге.

Министр отнес профессиональное образование к важному, самостоятельному уровню образования, сообщило РИА «Новости».

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«От него во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого, среднего бизнеса, наших отраслей», — сказал Кравцов.

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Министр указал, что сегодня рабочие кадры очень востребованы.

Всероссийский конкурс «Мастер года» ставит своей целью сформировать кадровый потенциал системы СПО, поощрить талантливых и инициативных педагогов. Соревнования проходили в три этапа, их победители собрались на финал в Екатеринбурге сказано на сайте Минпросвещения РФ.

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