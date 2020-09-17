Кравцов рассказал о работе российских школ после самоизоляции

По его словам, в настоящий момент ситуация в учебных учреждениях всех регионов страны спокойная. Кравцов считает, что никаких серьезных поводов для перевода детей на дистанционное обучение нет.

«Уже прошло более двух недель с начала нового учебного года, и каких-то серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение на данный момент нет. Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации, она спокойная», — процитировало Кравцова ИА Nation News.

По данным на 17 сентября все школы и профессиональные образовательные учреждения открыты. Специалисты точено выявили отдельные случаи заболевания COVID-19. Уточняется, что они единичны, массовых вспышек нет. Закрыто только 0,09% дошкольных образовательных учреждений и 0,1% школ.