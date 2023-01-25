Образование 25 января 2023, 12:39 Кравцов перечислил главные векторы развития образования в России Глава Минпросвещения Кравцов: информационные технологии не должны подменять жизнь Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Министр просвещения Сергей Кравцов назвал формирование единого образовательного пространства, традиционных ценностей и цифровизацию главными векторами развития современного образования в России. Глава министерства выступил перед преподавателями и студентами с лекцией ко Дню студенчества. Лекция посвящена развитию суверенной системы образования в России.

Единое образовательное пространство

Кравцов отметил, что об этом явлении — о том, «хорошо это или плохо», — идет много разговоров.

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«Говорят, что у каждого учителя есть свои методики, должна быть свобода. Наверное, это правильно, я тоже был учителем и, когда готовился к уроку, думал, как лучше с тем или иным классом общаться, чтобы урок был интересный», — заметил Кравцов.

Он уточнил, что единое пространство — это программы, которые собираются школой и утверждаются на федеральном уровне. Если учитель их реализует, они позволяют использовать свои методики и при этом давать качественные знания.

«Это проверенные учебники с фактами интересными, разработанные на федеральном уровне», — пояснил Кравцов.

Традиционные ценности

Еще одним вектором он назвал «хорошо понятные и знакомые России» традиционные ценности, которые она отстаивает. По словам министра, именно они «формируют человека».

Сергей Кравцов признался, что министры ряда европейских стран, в которых он побывал, сами называли ценности своих государств «неправильными».

«Министры <…> сами говорят: „Мы понимаем что то, что мы делаем, странно. Это, может быть, интересно — проявление толерантности и так далее, — но мы понимаем, что это неправильно“», — процитировал Кравцов и вспомнил в связи с этим об учителях, которые преподавали фейковую историю и «ничего не могли с этим сделать».

Цифровизация

Соцсети и информационные технологии — «огромный рынок и бизнес». Над ним работают команды психологов и педагогов, соцсети формируют таким образом, что молодым людям сложно вылезти из них, указал Кравцов. За счет трафика идет монетизация.

Он добавил, что идут «вбросы про важность только цифрового образования», однако стоит понимать, что за ними стоят деньги.

Закон, работающий с 1 января 2023 года, подразумевает, что в российских школах будут использоваться только государственные информационные системы.

«Это значит, что все содержание проверено, технологии отечественные, в дополнение к учителю и традиционной системе», — пояснил Кравцов.

Он подытожил: информационные технологии нужны и важны, но нужно, чтобы они не подменяли жизнь, а дополняли систему образования.