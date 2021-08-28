Кравцов опроверг слухи о недопуске детей в школы без прививки от коронавируса

Министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о недопуске детей без вакцинации от коронавируса на школьные занятия. Он напомнил, что в России еще не зарегистрирована вакцина для детей.

Вопрос о вакцинации школьников главе министерства задали во время Общероссийского родительского собрания. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сразу скажу: это неправда. Во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей. <…> Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — ответил министр.

С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемические меры. При этом планов на перевод школ на дистанционный формат обучения у Министерства просвещения нет.

В Минпросвещения ранее призвали учителей сделать прививку перед началом учебного года, но вакцинация остается добровольной. Кравцов напомнил, что на федеральном уровне к учителям нет требования носить маски во время уроков, каждый регион будет принимать решение об этом самостоятельно.