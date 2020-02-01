Красноярская школа разваливается на куски. Учителя работают в туалете

Также стало известно, что выпускник этой школы Александр Усс сейчас занимает пост губернатора Красноярского края.

Региональные власти утверждают, что в курсе этой проблемы и уже решают ее.

Совсем недавно в этой же школе произошел неприятный инцидент: старшеклассники ударили молотком по глазу мальчику. Ребенок увидел, как они курили в туалете, и рассказал об этом учителям. Между ними возник конфликт. Ребенок находится в тяжелом состоянии и может ослепнуть на один глаз.