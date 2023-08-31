Образование 31 августа 2023, 18:59 KP.RU: треть россиян поддержали введение единой формы для учителей

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Все российские школы с 1 сентября ввели школьную форму для учеников, но теперь стали обсуждать, что специальная одежда нужна и педагогам. Эту идею поддержали 33% россиян, о чем свидетельствуют данные опроса сайта KP.RU.

Однако большая часть, а именно 55% ответили, что учителям не нужна форма, будет достаточно строгого делового стиля в одежде. Еще 6% высказались за то, чтобы все носили то, что им больше нравится, и преподавательский состав, и дети.

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