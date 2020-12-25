КПП установят в школах Тюмени

КПП появятся в 2021 году. Благодаря им ученики будут находиться в безопасности, а охранники смогут отслеживать подозрительных граждан. В частности, с помощью пропускных пунктов удастся пресечь попытки покушения на половую неприкосновенность или кражи, а также теракты.

Помимо этого, в школах установят видеокамеры в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Деньги на установку КПП выделят из средств муниципального бюджета. Об этом рассказал директор департамента образования администрации города Тюмени Вячеслав Воронцов. В 2020 году в образовательных учреждениях вмонтировали 1726 камер. Также в 75 учебных заведениях появились турникеты.