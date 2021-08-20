Ковид-диссидентам предложили не выдавать дипломы вуза

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий обеспокоился из-за ковид-диссидентов и предложил не выдавать им дипломы. Он назвал таких людей дремучими, а вопрос выдачи им документов о высшем образовании — делом чести профессуры.

«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается Солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета — вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — приводит сайт учебного заведения слова ректора.

Он подчеркнул, что, когда человек отказывается от прививки без каких-либо научных или медицинских оснований, он ведет себя антиобщественно и демонстрирует невежество и недостаток образования.

Запесоцкий объяснил, что СПбГУП уже практически приблизился к статусу свободной от ковида зоны, однако один преподаватель и шесть сотрудников отказываются делать прививку без уважительной причины.