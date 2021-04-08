Летом в Калуге пройдет посвященный космосу фестиваль

На встрече депутата Госдумы Геннадия Скляра с блогерами было решено организовать и провести в Калужской области этим летом космический фестиваль. Дискуссия была посвящена грядущей Всероссийской акции «Мечты о космосе», приуроченной ко Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Собравшиеся в представительстве правительства Калужской области при правительстве России активисты московских молодежных блогерских объединений встретились также с главой Центра развития гражданских инициатив «Стратегия Отечества» Александром Васильевым и руководителем экспертно-аналитического центра РАНХиГС при президенте России Николаем Калмыковым.

«Сегодня мы собрали большой костяк, ядро, тех, кто будет реализовывать большой Всероссийский проект „Мечты о космосе“ в России, тех, кто будет вносить свой творческий вклад в популяризацию темы космоса в стране. Я очень рассчитываю, что и калужская молодежь присоединится к этой замечательной акции, сделает это на очень высоком уровне», — сказал Геннадий Скляр.

Школьники с образовательной площадки «Сириус» в Королеве построят ракету около полутора метров в высоту. Учебная ракета будет запущена.