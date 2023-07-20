Образование 20 июля 2023, 22:57 Корпус школы в Невском районе Петербурга сдали на год раньше срока

Читать 360tv в

В Невском районе Санкт-Петербурга на год раньше назначенного срока сдали новый корпус школы № 691. Об этом сообщил Piter.TV.

Здание расположено на Дальневосточном проспекте, оно стало уже третьим корпусом общеобразовательного учреждения.

Реклама

Новое строение отличается от остальных уникальным атриумом. Кроме того, в нем построили два бассейна, отвели место под тренажерные залы, библиотеку и столовую.

Первые ученики смогут сесть здесь за парты уже 1 сентября.

Авторы: