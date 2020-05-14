Коронавирус обнаружили в общежитиях вузов Уфы

Студентов вузов Уфы, проживающих в общежитиях, отправят домой из-за того, что там обнаружили случаи заражения коронавирусом. Такое решение принял глава Башкирии Радий Хабиров. Предварительно он провел совещание с ректорами университетов.

На данный момент в высших учебных заведениях Уфы обучается около 4,5 тысячи студентов, примерно тысяча из них — приезжие.