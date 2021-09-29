Контрольные в школах заменят на всероссийские проверочные работы

Вместо региональных и муниципальных контрольных в школах начнут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он напомнил о том, что количество контрольных работ ранее поручил снизить президент РФ. Для этого ведомство будет использовать ВПР, сообщил ТАСС.

«У нас есть уже универсальный и проверенный инструмент — ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам», — отметил Кравцов.

По его словам, такие работы помогут оценить качество усвоения знаний без дополнительных затрат времени и сил. Министр добавил, что оптимизировать работу учителей также будет возможно благодаря рабочим программам по начальной и основной школе, которые были приняты на заседании федерального учебно-методического объединения.

«Все программы одобрены и утверждены, школы могут работать по ним. Таким образом, мы создаем единое образовательное пространство и освобождаем учителей от ненужной бумажной работы», — сказал глава Минпросвещения.

Как сообщал ранее RТ, накануне президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении количества контрольных и проверочных работ в школах. Глава государства уточнил, что это нужно сделать с учетом обеспечения обоснованного режима контроля знаний.