Конкурс «Учитель года» в России начнут проводить по-новому по поручению Путина

Новую концепцию проведения всероссийского конкурса «Учитель года» должны разработать до 1 июня. Поручение об этом отдал президент РФ Владимир Путин.

Работать над обновленной концепцией будут Минпросвещения совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно поручению президента, конкурс должен проводиться весь год и широко освещаться в СМИ. Ответственными за разработку концепции назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Помимо этого, Министерству просвещения и АНО поручено обеспечить участие государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в ежегодной международной акции «Сад памяти».

В конце марта стало известно об изменении формата проведения профессионального экзамена для учителей. По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, он должен быть быстрым и частично дистанционным, сообщало РИА ФАН.