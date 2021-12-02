Конкурс на звание лучшего директора школы прошел на Ямале

На Ямале выбрали лучшего директора школы. Им оказался руководитель интерната Павел Грабельников из Трако-Сале. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В конкурсе он принимал участие впервые. На всех этапах преподаватель продемонстрировал высокие навыки профессионального мастерства, умение ладить с детьми и с коллективом.

«Был оценен опыт работы не просто директора школы, а директора школы-интерната. Мы знаем, что эта специфичная работа, потому что наша ответственность несоизмеримо больше», — рассказал победитель конкурса.