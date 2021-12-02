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    02 декабря 2021, 15:10

    Конкурс на звание лучшего директора школы прошел на Ямале

    Арина Бобкова

    На Ямале выбрали лучшего директора школы. Им оказался руководитель интерната Павел Грабельников из Трако-Сале. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    В конкурсе он принимал участие впервые. На всех этапах преподаватель продемонстрировал высокие навыки профессионального мастерства, умение ладить с детьми и с коллективом.

    «Был оценен опыт работы не просто директора школы, а директора школы-интерната. Мы знаем, что эта специфичная работа, потому что наша ответственность несоизмеримо больше», — рассказал победитель конкурса.