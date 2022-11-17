Образование 17 ноября 2022, 15:06 Конфликт между родителями и руководством школы произошел из-за внешнего вида учеников в Набережных Челнах

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Родители учеников школы № 18 пожаловались, что руководство учреждения давит на подростков из-за причесок и пирсинга. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на местные СМИ.

Мама одного из школьников рассказала, что ее сын носит длинные волосы, а также проколол бровь и ухо, что вызвало недовольство педагогов. Она отметила, что учится парень неплохо и одевается на учебу в деловом стиле. Несмотря на это, его вызывали на беседу с инспектором ПДН.

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Директор школы Наиль Гайнуллин заявил, что недовольство учеником не связано с его внешнем видом. По словам педагога, подросток не успевает по учебе и часто опаздывает на уроки. При этом Гайнуллин добавил, что хочет, чтобы школьники выглядели аккуратно.

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«Возможно, подросткам не хватает внимания дома и среди сверстников — они хотят таким образом найти друзей, признание, общение. Но я считаю, что свою уникальность нужно показывать в другом месте — на учебе, в спорте, творчестве», — заключил он.