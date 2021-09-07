Комплекс мер поддержки учителей разработали в Калининградской области

Новые меры поддержки школьных учителей вступают в силу в Калининградской области с начала учебного года. Об этом написал Infox.ru.

В этом году учителям русского языка и литературы, математики, информатики, химии и физики начнут предоставлять сертификаты на покупку жилья. Кроме того, все работники школ к 1 сентября получили единовременные выплаты в размере 12 тысяч рублей.

По итогам года семь лучших учителей региона получат премии в размере 200 тысяч рублей, а еще 40 отличившихся педагогов — по 50 тысяч рублей.