Команда школьников из Химок представит Россию на «Битве роботов» в ОАЭ

«Битва роботов» в Арабских Эмиратах — с 24 по 27 октября в Дубае встретятся почти две тысячи юных робототехников со всего мира. Команда школьников из Химок в составе сборной представит Россию на международном конкурсе First Global Challenge. Конкуренция огромная, но ребята в своем успехе нисколько не сомневаются. Ведь у них не просто какой-то никому не нужный робот, а эко-уборщик Федя.

Робот-чистильщик морей и океанов — не идея мальчишек, он собран по техзаданию для конкурса. Но они создавали его целых два месяца и он им как родной, даже имя дали — Федя.

«Он работает через вай-фай, и я запрограммировал его так, чтобы он по нажатию кнопки на пульте ездил, собирал шарики, которые представляют собой мусор. И потом выгружал их в специальную корзину», — рассказывает ученик гимназии № 15 г. о. Химки Дмитрий Кошкин.

Источник фото: телеканал «360»

Дима в этой команде — программер. Это он управляет «мозгом» робота. А Данил с Егором — инженеры. Они сконструировали и собрали Федю. Вместе ребята занимаются роботами уже пять лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Постоянно споры, это как часть работы. У нас они проходят постоянно. И не бывает дня, когда мы не спорим. Эти споры, конечно, полезны, так как мы решаем главные задачи», говорит ученик гимназии № 15 г. о. Химки Данил Сафиулин.

Источник фото: телеканал «360»

Их команда — победитель и призер множества конкурсов. И областных, и всероссийских. А сейчас ребята готовятся взять новую высоту — победить в международном интеллектуальном соревновании по робототехнике First Global Challenge. В нем их привлекает не только высокий статус, но и идеология. Конкурс призывает ответственно относиться к природе.

Источник фото: телеканал «360»

«Проблемой экологии ребята заинтересовались еще с прошлого года. В таком же составе они посещали сборы в малой академии Подмосковья, у нас в Левково, где разрабатывали проект по очистке как раз мирового океана от загрязнений. Настолько прониклись этой темой ребята, что решили применить свои знания на робототехническом проекте. И к великой случайности, а, может быть, к удаче, нас пригласили друзья принять участие в международных соревнованиях», — рассказала преподаватель по робототехнике гимназии № 15 г. о. Химки Оксана Сафиулина.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс пройдет в Дубае. Одно из условий участия — отличное знание английского. Ведь там встретятся почти две тысячи юных робототехников со всего мира.