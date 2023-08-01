Образование 01 августа 2023, 19:09 Команда подмосковного колледжа «Энергия» получила дипломы интеллектуального турнира «Лига знаний» Коновалов Максим Зимирев Игорь Акчурина Амина Кочетков Иван Рыженков Дмитрий / Министерство образования Московской области

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Студенты из подмосковного колледжа «Энергия» получили награды за участие в региональном этапе масштабного интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В составе команды колледжа выступили студенты-курсанты, активисты и волонтеры Максим Коновалов, Игорь Зимирев, Амина Акчурина, Иван Кочетков и Дмитрий Рыженков.

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Участники турнира прошли два сложных отборочных этапа и стали лучшими в Центральном федеральном округе. Под руководством координатора Натальи Риги студенты колледжа «Энергия» успешно прошли командные игры и завоевали победу на очном туре регионального этапа.

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