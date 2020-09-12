Колледжи Подмосковья вошли в топ-100 лучших в России

Колледжи Московской области вошли в топ-100 лучших в России. Об этом рассказала глава регионального Министерства образования Ирина Каклюгина.

13 подмосковных колледжей и техникумов вошли в сотню лучших учреждений среднего профессионального образования по версии движения WorldSkills Russia.

В списке лучших числятся следующие колледжи: «Энергия», «Подмосковье», техникум имени С. П. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, колледж «Московия», Серпуховский колледж, Раменский колледж, Электростальский колледж, колледж ГГТУ, Сергиево-Посадский колледж, Ногинский колледж, Павлово-Посадский техникум».

Перечень лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» представили в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Московская область занимает второе место по количеству лучших колледжей, причем по сравнению с 2019 годом их число возросло. В этих средних профессиональных образовательных учреждениях подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills.

«Поздравляю коллектив и учащихся колледжей и желаю новых достижений!» — сказала Каклюгина.

В 2020 году VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» впервые проходил в дистанционно-очном формате. К нему присоединились более 200 школьников и студентов из Подмосковья.