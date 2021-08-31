Колледж-трансформер построят в Петербурге

В Санкт-Петербурге возведут новый колледж-трансформер, рассчитанный на обучение трех тысяч человек. Об этом на ежегодном заседании Городского педагогического совета заявил губернатор Александр Беглов, передал «Петербургский дневник».

«Главное его отличие — это будет колледж-трансформер, который сможет быстро менять программы обучения. Рынок труда меняется, и образование должно за ним успевать», — рассказал губернатор.

Политик отметил также, что колледжи становятся все более востребованными в городе. По его словам, в отдельных учебных заведениях конкурс может достигать десяти человек на место. Беглов заявил, что это связанно с желанием подростков как можно раньше получить профессию.