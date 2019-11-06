Количество студентов–целевиков увеличат в России

По информации издания, Свердловская область испытывает недостаток в 30% врачей, а Забайкальский край за пять лет потерял 591 доктора. В Ставропольском крае также есть острый дефицит детских врачей. Подобная ситуация наблюдается в сфере образования: всего 5,5% молодых учителей.

Эксперты считают, что решить проблему нехватки врачей и учителей в регионах нельзя без целевого обучения. По их подсчетам, в медицинские вузы должны набрать не менее 70% студентов—целевиков в следующем году, а в ординатуры почти 100%.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономический политике Андрей Кутепов отметил, что России важно не только построить и улучшив медицинские и образовательные учреждения, но и «наполнить указанные выше организации и учреждения квалифицированными кадрами».

Сенатор задался вопросом, сколько преподавателей и медиков окончат вузы, колледжи и техникумы в следующем году. А также попросил вице-премьера Татьяну Голикову сообщить точное число специалистов, которые необходимы, чтобы реализовать национальные проекты «Здравоохранение» и «Образование» «по каждому региону».

«В Свердловской области дефицит врачей достиг 30%, а на скорой помощи — 40%. В больницах больше всего не хватает хирургов, кардиологов и психиатров, а в сельской местности — фельдшеров», — подчеркнул Кутепов.

Недостаток кадров отмечается и в сфере образования.

«Профессия педагога и воспитателя не популярна и не авторитетна для большинства выпускников школ. В результате учителя работают на несколько ставок, не хватает учителей-предметников в школе и воспитателей в детских садах. Отрицательными факторами является низкая заработная плата и большая нагрузка», — заявил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заметил, что 22 октября на заседании Совета по региональному здравоохранению спикер палаты регионов Валентина Матвиенко предложила увеличить целевой прием в медицинские вузы. Однако она обратила внимание на то, что с его планированием могут возникнуть некоторые проблемы.

«На простом примере сбора заявок от регионов на целевое обучение специалистов в текущем году видно, что заявленная потребность ряда субъектов не соответствует дефицитным позициям медорганизаций. Например, не хватает педиатров, онкологов, неврологов, врачей скорой помощи, а просят подготовить стоматологов и урологов. Это абсолютно ненормальная ситуация», — пояснила Матвиенко.

В пользу целевого набора высказался и Владимир Круглый. По его мнению, человек, который получает медицинское образование за счет бюджета, должен понимать, где будет работать и иметь «целевой договор». По нему выпускнику необходимо отработать по выбранной специальности.

«Кроме того, в каждом регионе должна быть своя программа привлечения кадров в здравоохранение. Если есть вуз медицинский — это одна программа — не только выпуск, но и удержание кадров, если вуза нет — привлечение специалистов», — отметил Круглый.

Валентина Матвиенко предложила и ректорам медвузов поучаствовать в решении проблемы дефицита кадров.

«Прежде каждый ректор отслеживал судьбу выпускника — кто трудоустроен, у кого есть какие проблемы, кто не пошел в медицину и почему. Сегодня подход такой: выдали дипломы и все», — подчеркнула Матвиенко.