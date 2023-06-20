Образование 20 июня 2023, 19:13 Количество стобалльников в Пензенской области выросло до семи

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Сразу семь выпускников из Пензенской области набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования региона.

Шесть выпускников набрали высшую оценку на экзамене по истории. Всего в регионе его сдавали 778 школьников. Еще одним стобалльником стал ученик 11-го класса, выбравший в качестве выпускного экзамена физику. Он стал единственным из 787 школьников, который получил максимальное количество баллов.

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«Высокие результаты на экзаменах — заслуга выпускников. Они шли к этой цели последние годы обучения в школе, отдали подготовке к ЕГЭ много времени и сил, потому что знали, что каждый полученный балл приближает их к поступлению в выбранный вуз», — отметили в министерстве.

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