Количество поступивших на бюджетные места в московских колледжах выросло почти на 20% | 360°

Образование 29 августа 2023, 10:41 Количество поступивших на бюджетные места в московских колледжах выросло почти на 20% Ракова: почти на 20% больше абитуриентов поступили в колледж на бюджетные места Сайт мэра и правительства Москвы

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В московских колледжах завершилась приемная кампания. Общее количество поданных заявлений составило около 220 тысяч. При этом количество бюджетных мест увеличилось почти на 20%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня Москва развивается колоссальными темпами во всех сферах, в том числе в промышленности, строительстве и транспорте. Для реализации многочисленных проектов в этих областях городу требуется много молодых высококвалифицированных профессионалов. И мы прикладываем все усилия, чтобы росла востребованность и возможности среднего профессионального образования. Анастасия Ракова

По ее словам, в среднем на одно бюджетное место пришлось восемь заявок. Количество бюджетных мест увеличили по самым востребованным специальностям, таким как промышленность, информационные технологии, строительство и транспорт. Благодаря этому увеличению около 26 тысяч абитуриентов поступили на бюджетные места, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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Ракова уточнила, что наиболее популярными специальностями стали здравоохранение, промышленность, строительство, IT. В медицинские колледжи столицы подали около 17,5 тысячи заявлений, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Специальность «сестринское дело» стала самой популярной среди поступающих.

Ранее стало известно о том, что свыше 150 новых школ откроются в России к 1 сентября.