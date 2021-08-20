Количество бюджетных мест на сестринское дело может возрасти в колледже Ноябрьска

В ходе встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым жители Ноябрьска предложили увеличить количество бюджетных мест в местном колледже на сестринское дело. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Горожанка Ольга Воронова отметила, что число бюджетных мест на данное отделение составляет всего 25. При этом желающих поступить в разы больше. Губернатор поддержал идею жителей об увеличении количества бюджетных мест.

«Профобразование — то, что мы на Ямале должны развивать, есть хороший задел, наши выпускники колледжей хорошо себя показывают. Точно можно увеличить, если это подтвердят в здравоохранении», — заявил политик.