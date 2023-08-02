Образование 02 августа 2023, 18:03 Книги Прилепина включили в список литературы для школьников Минпросвещения утвердило список литературы для школ новых регионов РИА «Новости»

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Школьные библиотеки новых регионов России в преддверии учебного года получат комплекты книг для уроков чтения и литературы. В утвержденный список включили около 200 авторов. Большая часть пришлась на отечественных писателей и поэтов. Об этом в ходе совещания с президентом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что перечень утвержденной литературы уже передали в Минцифры.

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Кравцов отметил, что весь список авторов разделили по возрастам. Младшие школьники получат произведения Агнии Барто, Паустовского, Маршака и басни Крылова, а также сборники народных сказок.

«Для основной школы — бессмертная классика: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского. Для старшего класса — Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева, Ахматова, Мандельштам и Бродский. Из современных авторов — Захар Прилепин», — перечислил министр.

Президент России Владимир Путин поручил до наступления нового учебного года направить в публичные и школьные библиотеки новых территорий 2,5 миллиона книг. Он подчеркнул, что школьники должны получить всю необходимую литературу и учебники.