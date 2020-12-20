Клуб для будущих бизнесменов открыли в МГЮА имени Кутафина

Студентка МГЮА имени Кутафина Елизавета Кондукова создала молодежный бизнес-инкубатор. В нем профи учили вести бизнес и поделились своим опытом.

Девушка устроилась на работу, как только поступила в университет. Именно трудовая деятельность вдохновила ее поделиться опытом.

«Я начинала работать с молодыми предпринимателями, которые хотят развивать свой бизнес. И я столкнулась с рядом проблем. Я поняла, что эти проблемы возникают уже у взрослых людей. То есть, ребята, которые начинают строить стартапы сейчас, могут избежать их», — рассказала Кондукова.

Заявки на участие в молодежном бизнес-инкубаторе подали свыше тысячи человек. Отбор прошли больше сотни студентов и молодых предпринимателей со всей России.

Среди экспертов — успешные бизнесмены. Они поделились знаниями в области проектной деятельности, секретами построения команды и своим профессиональным опытом. На встречах участники обсудили 132 проекта, спикеры дали рекомендации для дальнейшей работы.

«Самое главное — все участники всероссийского проекта получили возможность получить юридическую, правовую оценку своих стартапов», — отметила начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе Университета имени Кутафина (МГЮА) Виолетта Николашкина.

Все занятия проходили онлайн. За три месяца участники прослушали более 20 вебинаров, провели нетворкинг и форумы. В 2021 году проект планируется сделать международным.