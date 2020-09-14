Клинический психолог: детям младшего возраста не рекомендуется уходить на дистанционное обучение

По словам специалиста, переводить на дистанционное обучение не стоит детей младшего возраста, так как для них очень важна наглядность в обучении.

«Маленькие дети не готовы к такому варианту обучения. Им нужно непосредственное общение. Обучая детей младшего школьного возраста, нужно учитывать скорость усвоения знаний», — пояснила психолог.

Она также отметила, что во время удаленного обучения перегружать учеников информацией также не рекомендуется. Это может негативно отразиться на их здоровье. Морозова подчеркнула, что преподаватель должен выстраивать учебный процесс так, чтобы это не доставляло вреда ребенку.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне самоизоляции и дистанционного обучения у более 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции.